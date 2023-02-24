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Eklenme tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:26

Bakan Akar, Kahramanmaraş'ta konteyner kentte incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş'ta Avşar Çadır Kent ve Karacasu Konteyner Kent'te incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

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