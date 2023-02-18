  • $18,8672
  • 20,1799
  • 1117.06
  • 5026.83

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 15:56

Bakan Akar, Antakya'da Mehmetçiğin faaliyetlerini denetledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem sonrası ilk andan itibaren görev yapan Mehmetçiğin Antakya'daki nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra çadır kurma ile günlük 10 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirilen mutfak ve sahra ekmek fırınında incelemelerde bulundu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.