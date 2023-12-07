  • $28,939
  • 31,2171
  • 1892.12
  • 7856.88

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 12:51

Azerbaycan'dan gönderilen yardım malzemeleri Kahramanmaraş'a ulaştı

Depremzedeler için Azerbaycan'dan gönderilen 175 klima, 1500 ısıtıcı ve 1000 set üstü elektrikli ocak ile 6 bin 200 yorgan ve battaniyeden oluşan yardım malzemelerini taşıyan tırlar Kahramanmaraş'a geldi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.