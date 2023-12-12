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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 08:59

Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı! 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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