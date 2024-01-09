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Eklenme tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 09:14

Aydın'da 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonu! 8 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

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