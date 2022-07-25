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Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:56

Ayasofya ibadete açılmasının ikinci yılında 6,5 milyonu ziyaretçiyi ağırladı

İstanbul Müftü Yardımcısı ve Müftü Vekili Ahmet Aktürkoğlu, 2 yıl önce ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 6,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

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