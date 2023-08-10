  • $27,042
  • 29,8329
  • 1670.42
  • 7712.87

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 11:42

Ayanis Kalesi'nde 36 yıldır yürütülen kazılar, Urartular dönemine ışık tutuyor

Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'nde 36 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarının bu yılki etabında, tapınak bölümüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 odalı yeni bir yapı grubu ile ilk kez bir insan iskeleti ortaya çıkarıldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.