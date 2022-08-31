Ayamama deresi kırmızı renge büründü! Bölge havadan görüntülendi

Daha önce de yeşil ve mavi aktığı için gündeme gelen derede renk değişiminin çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

DAHA ÖNCE YEŞİL VE MAVİ AKIYORDU

Renk değişimine neden olan atık suyun Küçükçekmece bölgesinden Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi.

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"İNSAN KOKUDAN KALAMIYOR"





Bölge sakinlerinden bir vatandaş, "Gerçekten metropol kentin bir ayıbıdır. İnsan kokudan kalamıyor. Ne hikmetse yetkililer buna bir el atmıyor, çözüm bulamıyorlar" diye konuştu.