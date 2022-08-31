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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:43

Ayamama deresi kırmızı renge büründü! Bölge havadan görüntülendi

İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi bu defa kırmızı renkte akmaya başladı. Dereyi kırmızı renge dönüştüren atık suyun döküldüğü bölge havadan görüntülendi.

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