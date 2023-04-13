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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 14:52

Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun kara yolu tüneli! Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor!

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