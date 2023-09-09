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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 00:10

Avrupa'nın en yükseği... Merkez Bankası'nın çatısının montajı yapılıyor

Merkez Bankası'nın 353 metrelik binasının çatısının cam montajı dağcılar tarafından yapılıyor.

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