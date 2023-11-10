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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 15:52

Ata'ya saygı uçuşu yapıldı... Türk Yıldızları Antalya semalarında

Türk Yıldızları Antalya semalarında 'Ata'ya saygı' uçuşu yaptı.

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