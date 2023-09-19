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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 17:06

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

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