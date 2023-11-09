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Eklenme tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 12:48

Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılı! İşte arşivden çıkan tarihi fotoğraflar

Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, devrimleriyle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu

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