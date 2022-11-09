Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yılı! Yıllar sonra arşivden çıkan fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Atatürk (ortada), 1938'de Ankara Kız Lisesini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirmişti. Tarih öğretmeni Afet İnan (Atatürk'ün sağında beyaz şallı). (Arşiv)
Atatürk (sağ 3), 27 Şubat 1938'de Balkan Antantı Konseyi üyeleriyle Ankara'da toplantıda. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (ortada sol 2), Sümerbank Merinos Fabrikası açılış törenine katılmıştı. Başbakan Celal Bayar (Atatürk'ün sağında gözlüklü), Bursa Valisi Şefik Soyer (ortada beyaz kaşkollu). (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Atatürk, 19 Kasım 1937'de Mersin'de portakal bahçesinde Başyaveri Celalettin Üner (sağda) ile birlikte. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Atatürk (elinde kasket olan), 17 Kasım 1937'de Tunceli'nin Pertek ilçesinde Singeç Köprüsü'nün açılışını yapmıştı. Başbakan Celal Bayar (sol 2), Salih Bozok (solda), Sabiha Gökçen (Atatürk'ün sağında), İçişleri Bakanı Şükrü Kaya (sağda). (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Atatürk'ün, 13 Kasım 1937'de Celal Bayar (sol 2) ile birlikte Sivas'a gelişi. (Arşiv)
Mustafa Kemal Atatürk (önde), 9 Mart 1937'de Afet İnan (sağda) ve Makbule Atadan (sağ 2) ile Haydarpaşa Garı'nda. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Atatürk (ortada), 1937'de Yeşilköy Askeri Havaalanı'nda incelemelerde bulundu. Afet İnan (solda), Salih Bozok (sağda). (Arşiv)
Mustafa Kemal Atatürk (önde), 1937'de Celal Bayar (Atatürk'ün arkasında) ve Sabiha Gökçen ile yurt gezisinde. (Arşiv)