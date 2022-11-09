  • $18,6051
  • 18,7262
  • 1022.46
  • 4413.4

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 14:04

Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yılı! Yıllar sonra arşivden çıkan fotoğraflar

Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, devrimleriyle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.