Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri! En güzel Atatürk fotoğrafları

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Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında paylaşım yapmak isteyen sosyal medya kullanıcıları Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili söylediği sözleri paylaşıyor. Bundan tan Tam 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet yönetimini ilan etti. Bu özel günü Atatürk fotoğrafları ile anmak isteyenler için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Atatürk sözleri ve en güzel Atatürk fotoğraflarını haberimizde derledik. İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili söylediği sözler

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Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor. Bu özel günü anmak isteyenler En güzel Atatürk fotoğraflarını ve Cumhuriyet sözlerini Facebook, Whatsapp ve Instagram hesaplarından paylaşıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili görseller ve paylaşmanız için derlediğimiz En güzel Atatürk fotoğrafları haberimizde yer alıyor. Türkiye tarihi açısından oldukça önemli olan bu günü anma vesilesiyle paylaşılmak istenen Cumhuriyet Bayramı sözleri ve En güzel Atatürk fotoğrafları...

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Cumhuriyet fazilettir.

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"Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz!" Mustafa Kemal ATATÜRK.

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Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

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Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.



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Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. (Nutuk II, S. 814-15)

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Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.



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Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

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Cumhuriyeti, ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

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Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.

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Türkiye'de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümeti'nin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.

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Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

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Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.

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CUMHURİYET BAYRAMININ ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 02 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

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Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.



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Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)

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Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.



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Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmağa hazırız. (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)



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Cumhuriyet; Düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.



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Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.



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Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)

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Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.



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Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.

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Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.



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Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.



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Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

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