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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 16:52

Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri! En güzel Atatürk fotoğrafları

Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında paylaşım yapmak isteyen sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda 29 Ekim'e özel Mustafa Kemal Atatürk'ün hafızalara kazınan Cumhuriyet sözlerini derledik. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri ve en güzel Atatürk fotoğrafları

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