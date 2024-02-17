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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:59

'Atatürk Vapuru' seferlerini elektrikli gemi olarak sürdürecek

İzmit Körfezi'nde 1988 yılından bu yana yolcu taşıyan Atatürk Vapuru için Avrupa Birliği (AB) Horizon Programı kapsamında verilen 264 milyon liralık bütçeyle elektrikli batarya geliştirilecek.

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