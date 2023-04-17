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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 14:27

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar! Havadan görüntülendi

İstanbul'da yapımı devam eden dünyada 5., Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ağaçlarla kaplandı. Havadan çekilen görüntülerde alana binlerce ağaç dikildiği, tenis kortlarının kurulduğu ve çimlerin dizilmeye başlandığı görüldü.

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