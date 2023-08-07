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Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 16:01

Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı! Şehirlerde popülasyonunda artış var

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alparslan Yıldırım, Asya kaplan sivrisineğinin son 10 yılda özellikle tropik ve subtropik bölgelerde baskın hale gelen bir tür olduğunu söyledi.

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