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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 11:48

Artvin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Artvin'in Arhavi ve Borçka ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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