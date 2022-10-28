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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 10:05

Arşiv görüntüleriyle Cumhuriyet'in ilanına giden süreç! Yeni bir devrin kapıları açıldı

Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 99 yıl geçti.

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