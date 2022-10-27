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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 09:58

Araç kullananlar dikkat! Trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programı doğrultusunda belirlediği yeni hedef ve uygulamalar kapsamında, trafik kazası kaynaklı can kayıplarının en aza indirilmesi için yeni denetim ve eğitim uygulamaları hayata geçirilecek.

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