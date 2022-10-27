Araç kullananlar dikkat! Trafikte yeni dönem başlıyor

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AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programından derlediği bilgilere göre, güven ve huzur ortamının sağlanması, güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinliğin artırılması, güvenlik birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Son yıllardaki uyuşturucuyla mücadele, sanal güvenlik ve diğer alanlara ilişkin verilerin paylaşıldığı programda, trafik güvenliğiyle ilgili tedbirlere de yer verildi.

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Buna göre, kara yolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak.

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2024-2027 KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Program kapsamında, kara yolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak.

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Yol kullanıcılarının hata yapacağını kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemi içerisindeki tüm aktörlerin ortak sorumluluğu olarak gören "Güvenli Sistem Yaklaşımı" benimsenecek ve kurumsal yapı tesis edilecek.

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Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu ile İhtisas Gruplarının toplantılarının periyodik olarak yapılmasına devam edilecek.

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2021-2023 Eylem Planı kapsamında, 441 performans göstergesinin hayata geçirilmesi için kurumlar arasında eş güdümün sağlanması, gelinen aşamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek.

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2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nin 2'inci uygulama adımı 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı, paydaş kurumlarla hazırlanacak.

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Trafik güvenliğinin en üst seviyede tesis edilebilmesi için yol teknolojilerindeki gelişmelerden de yararlanılarak denetimler etkinleştirilecek, yol kullanıcıları trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilecek.

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Hedef planlı denetimler kapsamında 80 milyon araç ve sürücüye trafik denetimi yapılacak.

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Trafik kazası kaynaklı can kayıplarının yüzde 8,3'e düşürülmesi için faaliyetler yürütülecek.

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Kusurlu olarak en çok kaza yapan sürücülerden 5 binine "Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi" verilecek, üç eğitim filmi hazırlanarak sosyal medya üzerinden kullanılması sağlanacak.