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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 09:58

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı.

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