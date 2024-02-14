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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 15:27

Antalya'da selden etkilenen bölgelerde temizlik başlatıldı

Antalya'da sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınlarının ardından hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandı.

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