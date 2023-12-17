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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 10:37

Antalya'da korkutan yangın... Komşular fark etti: 3 çocuk ve anneanne kurtarıldı

Antalya'da 7 katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangında, dairedeki 3 çocuğu yangını fark eden komşuları kurtardı, anneanneyi ise itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 çocuk ile anneanneleri hastaneye kaldırılırken, yangının ilk belirlemelere göre çocuklardan birisinin çakmakla oynadığı sırada yorganın tutuşmasından dolayı çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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