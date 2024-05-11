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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 14:12

Antalya'da 4 bin polisle 'Huzur Akdeniz Uygulaması' yapıldı! Aranan 196 kişi ekiplerce yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde ve 19 ilçede 4 bin personelin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması' gerçekleştirdi.

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