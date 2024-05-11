Antalya'da 4 bin polisle 'Huzur Akdeniz Uygulaması' yapıldı! Aranan 196 kişi ekiplerce yakalandı

AA ekibinin de eşlik ettiği, helikopter ve dron destekli uygulamada, 4 bin personel görev aldı.

2 / 5



Kent merkezindeki uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, gazetecilere, kentte sıklıkla benzer uygulamaların yapıldığını söyledi.

Antalya'nın dünyanın en güzel kenti olduğunu belirten Çevik, "Antalya aynı zamanda dünyanın en güvenilir kenti. Biz de zaten var olan istikrar ve güven ortamının devamını sağlamak, vatandaş memnuniyetini hissettirmek, yerli yabancı misafirlerimize kendilerini daha güven ve huzur ortamı içerisinde hissettirmek için azami derecede tüm imkanlarımızı kullanarak uygulamalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Bu istikrar ortamının devam edeceğini vurgulayan Çevik, öncelikli hedeflerinin sahaya, alana hakim olmak, devletin gücünü vatandaşa yansıtmak ve vatandaşın devlete olan inancını artırmak olduğunu dile getirdi.