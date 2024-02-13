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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 10:48

Antalya sele teslim... Sokaklar göle döndü

Antalya'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

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