Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayacak! Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Tünelin bu yıl açılmasını beklediklerini anlatan Gündoğdu, "Akseki tarafından tünele girdik ve Seydişehir tarafından çıktık. Çalışmalara sona gelindiğini görüyoruz. İki taraftan da çalışmalar bitmek üzere. Tünel, hizmete girdiğinde sürücüler daha konforlu ulaşım sağlayacak." dedi.





Gündoğdu, tünelin yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.