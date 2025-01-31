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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 11:17 |

Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayacak! Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolundaki Alacabel Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

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