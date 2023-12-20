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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 12:42

Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi inşaatında sona gelindi! İnşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta yapımına başlanan 400 yataklı Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

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