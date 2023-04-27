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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 16:35

Ankara-Sivas Hızlı Treni ücretsiz yolcularıyla ilk seferini tamamladı

Ankara-Sivas Hızlı Treni, ücretsiz ilk yolcularıyla Ankara'dan başladığı seferini Sivas'ta tamamladı.

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