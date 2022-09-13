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Eklenme tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 10:31

'Anatolian' gemisinin içinden saldırının izleri görüntülendi! Yunanistan'ın taciz ateşine maruz kaldı

Yunan Sahil Güvenliği tarafından Bozcaada açıklarında uluslararası sularda taciz ateşine maruz kalan 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi İstanbul'a geldi. Gemiye düzenlenen saldırının izleri de görüntülendi.

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