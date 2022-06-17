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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 11:04

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde viyadük bakım çalışması nedeniyle kapalı bulunan İstanbul yönünde, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

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