  • $32,212
  • 34,8105
  • 2429.76
  • 10166.8

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:02

Anadolu Otoyolu'nda çalışma: 4 gün kapalı olacak

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminin bir bölümü, İstanbul yönünde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar ulaşıma kapatıldı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.