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Eklenme tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 17:11

Amasya'da Badal Tüneli'nin açılışı yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantıyla katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin her alandaki rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.' dedi.

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