Alibey Barajı'nda öncesi ve sonrası! Doluluk oranı yüzde 51,31 oldu

ALİBEY BARAJI'NDA KEMER TAMAMEN ORTAYA ÇIKMIŞTI
Kentte yaşanan kuraklıktan en çok etkilenen Alibey Barajı'nda geçen aylarda Moğlova Kemeri tamamen ortaya çıkmış, kuraklık nedeniyle derin çatlaklar olduğu gözlemlenmişti.
BARAJ SULARI KEMERE ULAŞTI
Son yağışların ardından bu durum değişti.
Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 51,31'e ulaşırken, baraj suları kemere kadar ulaştı.
İSTANBUL GENELİNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 40'IN ÜZERİNE ÇIKTI
Yağışlar, kentteki tüm barajlara yaradı.
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40,2 seviyesine yükseldi.