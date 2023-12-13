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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:57

Alibey Barajı'nda öncesi ve sonrası! Doluluk oranı yüzde 51,31 oldu

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı. Kuraklıktan en çok etkilenen ve Mağlova Kemeri'nin tamamen ortaya çıktığı Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 51,31'e ulaştı.

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