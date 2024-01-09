Alev alan uçağa ARFF ekipleri müdahale etti! Film gibi tatbikat

Devlet Hava Meydanları İşletmesince (DHMİ) işletilen havalimanlarında görev yapan ARFF birimlerinin 2023'te tüm havalimanlarında birçok tatbikat yaptıklarını belirten Uraloğlu, birimlerin gece gündüz göreve hazır olduklarını bildirdi.

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Uraloğlu, havalimanlarında meydana gelebilecek uçak kazası veya yangın gibi acil durumlarda ARFF birimlerinin müdahale kabiliyetinin test edildiğine dikkati çekerek şunları ifade etti:





"Japonya'da iki uçağın çarpışması sonucu yaşanan büyük kaza gibi olaylar için Türkiye'deki havalimanlarında gerekli önlemler alındı. ARFF birimlerinin tatbikatlarında, yangının söndürülmesi, kazazedelere müdahale edilmesi ve tahliye işlemleri gibi unsurlar başarıyla gerçekleştirildi. Bu tatbikatların ne kadar önemli olduğu Japonya'da yaşanan uçak kazasıyla bir kez daha ortaya çıktı."

Havalimanlarında terör saldırıları, doğal afetler veya diğer acil durumlara müdahale senaryolarının da uygulandığına işaret eden Uraloğlu, "Tatbikatlarda, ARFF birimlerinin yanı sıra diğer ilgili kurum ve kuruluşların da koordineli bir şekilde çalışması sağlandı. Bütün havalimanlarımızda gerçekleştirilen tatbikatlarda ARFF birimlerimiz ve havalimanlarımız acil durumlara karşı hazırlıklı olduklarını gösterdi." ifadesini kullandı.