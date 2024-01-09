  • $29,9405
  • 32,781
  • 1959.96
  • 7810.89

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 15:01

Alev alan uçağa ARFF ekipleri müdahale etti! Film gibi tatbikat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'da iki uçağın çarpışması sonucu yaşanan büyük kaza gibi olaylara karşı Türkiye'deki havalimanlarında gerekli önlemlerin alındığını belirterek, 'Bütün havalimanlarımızda gerçekleştirilen tatbikatlarda havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) birimlerimiz ve havalimanlarımız acil durumlara karşı hazırlıklı olduklarını gösterdi.' ifadesini kullandı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.