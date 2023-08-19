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Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:04

Alçıtepe 1915 Siper Canlandırma Alanı ziyaretçilerini ağırlıyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 10 Ağustos'ta açılan Alçıtepe 1915 Siper Canlandırma Alanı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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