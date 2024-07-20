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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:58

Aktif faylar iş makineleriyle kazıldı! Gelecekteki tehlikeler araştırıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) görevli akademisyenler, Van Gölü'nün kuzey ve güneyinde bulunan diri fayları incelemek için iş makinesi yardımıyla kazdıkları hendeklerde, yıkıcı depreme neden olabilecek fayların gelecekteki tehlikesini araştırıyor.

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