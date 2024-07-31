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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 13:22

Akkuyu NGS'nin bir aşaması daha tamamlandı! Betonlama işlemi yapıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), üçüncü ünitenin pompa istasyonunun temel plakasının betonlama işlemi tamamlandı.