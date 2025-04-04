Akkuyu NGS'de heyecanlandıran gelişme! 3. güç ünitesi için hazırlıklar devam ediyor

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, türbin tesisatının ısı değişim ekipmanının önemli bileşeni olan tank, otomatik tekerlekli platformla türbin binasına getirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, 3. güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanlarının montajına yönelik makine dairesini kademeli şekilde hazırladıklarını belirtti.
"Besleme suyu depolama tankı, Doğu Kargo Terminali'nde yapılan boşaltmanın ve gerekli gümrük işlemlerinin ardından doğrudan türbin binasına taşındı. Özel destek yapıların montajının ardından, uzman ekip tankı nihai konumuna yerleştirerek tank gövdesinin iki parçasını kaynakla birleştirecek. Aynı anda makine dairesinin duvarlarının betonlama çalışmaları da devam ediyor."