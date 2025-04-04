Akkuyu NGS'de heyecanlandıran gelişme! 3. güç ünitesi için hazırlıklar devam ediyor

Tank, nükleer güç santrallerinin devreye alma ve işletme aşamalarında santralin besleme pompaları için gerekli su rezervi ile makine dairesindeki diğer ekipmanlardan buhar ayırıcı, aşırı ve yüksek basınçlı ısıtıcılar yoluyla tahliye edilen suyu depoluyor.