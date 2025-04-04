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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2025 Cuma 14:08 |

Akkuyu NGS'de heyecanlandıran gelişme! 3. güç ünitesi için hazırlıklar devam ediyor

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı

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