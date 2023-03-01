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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 16:55

Akademisyenler depremden etkilenen illerde sahaya indi! Yeniden inşa çalışmalarına destek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin inşaat mühendisliği öğretim üyelerinin deprem bölgesinde gönüllü hasar tespit çalışmalarına katıldığını, depreme dayanıklı, dirençli şehirlerin inşası için rapor hazırladıklarını bildirdi.

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