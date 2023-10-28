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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 16:18

AK Parti'nin 'Büyük Filistin Mitingi' başladı! Genç yaşlı binlerce kişi miting alanını doldurdu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 'Büyük Filistin Mitingi' başladı.

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