AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı! İşte il il aday listesi

ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANDI
AK Parti'de 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 65'i değişti. Milletvekili adaylarının listesini YSK'ya sunan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladıklarını söyledi.
Yavuz şöyle devam etti:
"Bu anlamda mevcut milletvekillerimizden 42'si 3 döneme takıldığı için yani aralıksız şekilde 3 dönem vekillik yaptığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız 4 dönem aralıklı da olsa yani araya başka yapmadığı dönemler girmiş olsa da 4 dönem yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 5 dönem yaptığı için listelerde yer almadı. Yani 65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı. Dolayısıyla milletimizin beklediği değişim beklentisi karşılık buldu ve listelerde yüzde 65 oranında bir değişikliğe gitmiş olduk. En genç adayımız 18 yaşındaki Nisa Alptekin İzmir'den, en yaşlı adayımız Şamil Ayrım 73 yaşında İstanbul 3. bölgeden adayımız oldu. Ayrıca genç, kadın, engelli ve diğer her kesimden adaylarımız var."
HÜDA PAR'DAN 4, DSP'DEN 3 ADAY LİSTEDE
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) ayrıca bir liste vermeyeceğini dile getiren Yavuz, "HÜDA PAR'dan genel başkan dahil 4 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır. Demokratik Sol Parti'den de genel başkan dahil 3 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti'den milletvekili adayı oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy milletvekili adayı listesinde yer almadı.
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra
Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
Leyla Şahin Usta- Ankara 3. bölge 2. sıra
Ömer İleri- Ankara 3. bölge 3. sıra
Efkan Ala- Bursa 1. bölge 1. sıra
Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. bölge 2. sıra
Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra
Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra
Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra
Ömer Çelik– Adana 1. sıra
Erkan Kandemir– İstanbul 1. bölge 2. sıra
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Osman Gökçek-Ankara 2. bölge 5. sıra (Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu)
Tuğrul Türkeş-Ankara 1. bölge 1. sıra
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. sıra
Eski bakanlardan Faruk Çelik- Artvin 1. sıra
İsmail Ok-Balıkesir 1. sıra (İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti)
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül-Gaziantep 1. sıra
Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. bölge 6. sıra
Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. bölge
Cerrah Halit Yerebakan-İstanbul 2. bölge
Sevan Sıvacıoğlu-İstanbul 2. bölge
Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölge
Şebnem Bursalı (Gazeteci)-İzmir 1. bölge 3. sıra
Mehmet Ali Çelebi-İzmir 1. bölge 4. sıra
Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimcisi-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş 5. sıra
Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra
Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra
Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer-Aydın 5. sıra (Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu)
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. bölge 4. sıradan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da 2. bölge 4. sıradan aday gösterildi.
EN GENÇ ADAY 18 YAŞINDA
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.
En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu.
3 DÖNEMDEN LİSTE DIŞI KALANLAR
Aday listesi hazırlanırken, 3 dönem kuralı istisnasız uygulandı. 65 milletvekili, liste dışında kaldı.
Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.
İŞTE İL İL ADAY LİSTELERİ