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Eklenme tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 16:41

AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı! İşte il il aday listesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesi açıklandı! 3 dönem kuralı uygulanan AK Parti'de 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 65'i değişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabinedeki bakanlar listede üst sıralarda yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendi istekleri doğrultusunda aday olmadı. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu.

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