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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 10:51

AK Parti Büyük İstanbul mitingi için ulaşım rehberi yayınladı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 'Yüzyılın Mitingi' için ulaşım rehberi hazırladı.

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