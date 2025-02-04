Afetin ikinci yılında havadan görüntülendi! Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu iller

Kayıtlarda, kentlerin simgesi olan cadde ve meydanlar ile yapıların hasarlı halleri, geçen yılki çalışmalar ve depreme dayanıklı binaların yapıldığı güncel durumları yer aldı. Antakya ilçesinin Güzelburç Mahallesi'nde depremin hemen sonrası ve afetin ilk yılında görüntülenen noktaların 2025'teki durumları, dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.