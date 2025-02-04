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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Şubat 2025 Salı 15:11 |

Afetin ikinci yılında havadan görüntülendi! Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu iller

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu il merkezleri afetin ikinci yılında havadan görüntülendi.

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