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Eklenme tarihi: 9 Şubat 2024 Cuma 14:02

AFAD ekipleri köy köy gezerek çocukları olası afetlere hazırlıyor

Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri köy köy gezerek, olası afetlerde yapılması gerekenlerle ilgili öğrencileri eğitiyor.

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