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Eklenme tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 10:30

AFAD açıkladı! İl il kurulan çadır ve konteyner sayısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile depremden etkilenen illerde kurulan çadır ve konteyner sayısını açıkladı. Depremin etkili olduğu illerde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanlarının luşturulduğu belirtilirken, bireysel çadır talepleriyle329 bin 382 çadır kurulumunu tamamlandı.

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