AFAD açıkladı! İl il kurulan çadır ve konteyner sayısı

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile deprem bölgesinde yaptığı çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, çadır sevkiyatının aralıksız devam ettiğini, şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanları oluşturulduğunu belirtti.

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Bireysel çadır talepleriyle birlikte toplamda 329 bin 382 çadır kurulumunun tamamlandığını belirten AFAD, konteyner kurulumuna da hızlıca başlandığını duyurdu.

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Buna göre, şimdiye kadar depremden etkilenen illerimizde kurulan konteyner sayısı şu şekilde sıralandı;

Hatay - 1.120 Kahramanmaraş - 1.047 Gaziantep - 1.206 Adıyaman - 656

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Malatya - 605 Şanlıurfa - 1.800 Osmaniye - 127

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Hatay - 84.316 Kahramanmaraş - 74.112 Gaziantep - 49.670 Adıyaman - 48.500

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Malatya - 26.960 Adana - 17.515 Şanlıurfa - 8.990 Osmaniye - 7.282 Diyarbakır - 7.458 Kilis - 4.579

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Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor.

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Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanları oluşturduk. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 329 bin 382 çadır kurulumunu tamamladık.

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İlk etapta 100.000 konteyner kurulumuna da hızlıca başladık. İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve Aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."