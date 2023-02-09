  • $18,8276
  • 20,3114
  • 1137.68
  • 4505.34

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 16:59

Adıyaman'da sahra hastanesi kuruldu

Adıyaman'da deprem nedeniyle sağlık alanında sıkıntı yaşanmaması için sahra hastanesi kuruldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.