Adıyaman'da enkaz altında kalan 35 yaşındaki kişi 177 saat sonra kurtarıldı

Uzun süredir bu binada çalışmalarını sürdüren ekip, enkazdan ses almaları üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. "Domuzdamı" tahkimatı olarak adlandırılan yöntemi kullanan ekipler, 35 yaşındaki Bünyamin İdacı'yı sağ olarak enkazdan çıkarmayı başardı.

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Bugün de o mucizelerden birini yaşadıklarını ifade eden Çolak, "Ekibimle sabahtan bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarda bir can daha kurtardık. Herkesin emeğine sağlık. Konuşacak kelime bulamıyorum. Türkiye'miz için ilkleri başarıyoruz." dedi.