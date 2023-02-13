  • $18,8429
  • 20,127
  • 1128.13
  • 4505.34

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 14:04

Adıyaman'da enkaz altında kalan 35 yaşındaki kişi 177 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.