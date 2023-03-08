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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 15:51

Adıyaman'da binaların güvenliği jandarmaya emanet! Termal ve gece görüşlü donanıma sahipler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da sahiplerinin girmediği binalar, jandarma ekiplerince gece görüşlü kameralarla denetleniyor.

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