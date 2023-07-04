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Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2023 Salı 09:01

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! İşte ilk görüntüler

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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